Anticipazioni Una vita – 7 ottobre – Liberto e Rosina di nuovo insieme?

Leggi su giornal

(Di martedì 6 ottobre 2020) Unaritorna il 72020 con una nuova puntata da non perdere. In questo episodio,cerca di fare di tutto per conquistareancora una volta. La donna infatti ha scelto di metterlo fuori dalla porta a causa delle accuse che gli sono state rivolte e del tradimento fatto alle sue spalle. Ledi Unaci rivelano chesembrerà decisa a non tornare sui suoi passi. Sarà la fine definitiva del loro matrimonio oppure peresiste ancora una speranza? Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una, Alfredo ha deciso di mettere alle strette Marcia. La domestica infatti è stata inviata a casa di Felipe con il preciso scopo di riferire tutti i suoi segreti a Ursula. ...