Anticipazioni Il Segreto mercoledi 7 ottobre 2020 | Juan arriva a Puente Viejo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 7– I timori di Antonita: qualcuno potrebbe ostacolare i piani di Francisca e, a mettere in allarme la Montenegro, è Antonita, la quale ha scoperto che presto, il caro amico del signor Adolfo,, stando al paese e ala situazione potrebbe cambiare proprio a causa sua. La domestica è visibilmente molto turbata al sol pensiero che questo giovane metta piede in quella casa. Ma per quale motivo? Sa molto bene inoltre chenon ha un centesimo e che questo potrebbe procurare ulteriori problemi a tutti. Che cosa sa Antonita ? Sta forse nascondendo qualcosa su? Ilpuntata di ieri La puntata Ildi ...