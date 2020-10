Anticipazioni Il Segreto mercoledì 14 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 14– Il piano di Urrutia: Ignacio si rende conto che Pablo e Carolina non si separeranno mai. Per questa ragione prova a parlarne con Urrutia che ha un piano in mente: convincere Pablo che solo separandosi da Carolina potrà ottenere tutto ciò che vuole da suo padre. L'articoloIlmercoledì 14News Programmi Tv.