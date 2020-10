Anticipazioni Il Segreto martedì 13 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 6 ottobre 2020) Martedì 13– Matias e la Montenegro si alleano: Matias rivela a Donna Francisca che Raimundo è sparito dopo averla cercata con insistenza. Il sospetto è che gli sia successo qualcosa di molto grave. In siffatto contesto la Montenegro invita Matias a non mollare e a non smettere mai di cercarlo. Lei gli darà il suo appoggio! L'articoloIlmartedì 13News Programmi Tv.