Anna Moroni sta per tornare in tv e mostra la cucina (Video) (Di martedì 6 ottobre 2020) I fan di Anna Moroni non vedono l’ora che la maestra in cucina torni in tv. Anna Moroni si sta infatti preparando per le nuove Ricette all’italiana. E’ pronta a registrare e in un Video pubblicato sul suo profilo social annuncia che Ricette all’italiana riprenderà il 19 ottobre. E’ quasi tutto pronto, Annina arriva sul set, controlla che tutto prosegua nel modo giusto, mostra la cucina di servizio che sarà perfetta per il giorno delle riprese. Anna Moroni svela così qualche segreto e non vede l’ora di tornare in onda con le sue nuove ricette per Rete 4. In tanti attendevano il suo ritorno accanto ad Antonella Clerici ma lei aveva già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) I fan dinon vedono l’ora che la maestra intorni in tv.si sta infatti preparando per le nuove Ricette all’italiana. E’ pronta a registrare e in unpubblicato sul suo profilo social annuncia che Ricette all’italiana riprenderà il 19 ottobre. E’ quasi tutto pronto, Annina arriva sul set, controlla che tutto prosegua nel modo giusto,ladi servizio che sarà perfetta per il giorno delle riprese.svela così qualche segreto e non vede l’ora diin onda con le sue nuove ricette per Rete 4. In tanti attendevano il suo ritorno accanto ad Antonella Clerici ma lei aveva già ...

peppe_p_94 : - Anna (Moroni), c'è un trucco per non piangere quando si taglia la cipolla? - Non devi parlare! Mi sembra giusto - Valentinacine : @taleequaleshow @Carolinareyrey @britneyspears Somigliante; vocalmente un po' Anna Moroni! :) - Silvja78 : Un giorno o l’altro ritornerà anche Anna Moroni.. #Esempremezzogiorno - RidenteVincenzo : @MezzogiornoRai1 dove e Anna Moroni - mfbenigni : RT @distasimo: #gfvip Stefania e Matilde che imitano la voce di Anna Moroni per parlare con Franceska -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Moroni Anna Moroni torna sul set e tutto sarà perfetto | Il video dietro le quinte RicettaSprint Anna Moroni sta per tornare in tv e mostra la cucina (Video)

I fan di Anna Moroni non vedono l’ora che la maestra in cucina torni in tv. Anna Moroni si sta infatti preparando per le nuove Ricette all’italiana. E’ pronta a registrare e in un video pubblicato sul ...

Da Paestum a Camerota, Zuchtriegel visita la grotta della Cala

Intensa mattinata per il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e l'assessore alla Cultura, al Turismo e all'Area marina protetta Teresa Esposito. L'Amministrazione comunale ...

I fan di Anna Moroni non vedono l’ora che la maestra in cucina torni in tv. Anna Moroni si sta infatti preparando per le nuove Ricette all’italiana. E’ pronta a registrare e in un video pubblicato sul ...Intensa mattinata per il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e l'assessore alla Cultura, al Turismo e all'Area marina protetta Teresa Esposito. L'Amministrazione comunale ...