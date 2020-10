Angela Maraventano dopo le frasi sulla mafia fuori dalla Lega (Di martedì 6 ottobre 2020) Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti aveva parlato della “nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? – dice Angela Maraventano – non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Per quelle parole è stato chiesto alla Maraventano di lasciare la Lega. E lei, racconta il Messaggero, ha obbedito: «Sono una persona seria. Accolgo la richiesta di Candiani e lascio». ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020), ex senatrice della, a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti aveva parlato della “nostrache ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? – dice– non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Per quelle parole è stato chiesto alladi lasciare la. E lei, racconta il Messaggero, ha obbedito: «Sono una persona seria. Accolgo la richiesta di Candiani e lascio». ...

