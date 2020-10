Andrea Spampinato | chi è il cestista che rifiuta di giocare senza test Covid

Leggi su viagginews

(Di martedì 6 ottobre 2020)ha deciso di lasciare la sua passione e unica fonte di reddito – il basket – per proa: “non gioco”. No, no partita. Si può sintetizzare così, parafrasando un vecchio e fortunato slogan pubblicitario, la scelta di, ilche ha deciso di lasciare la sua passione e … L'articolo, chi è ilchediè apparso prima sul sito ViaggiNews.com