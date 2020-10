Amnesia: Rebirth tra sanità mentale e terrificanti presenze in questo nuovo video gameplay (Di martedì 6 ottobre 2020) Amnesia: Rebirth si è mostrato recentemente in un nuovo video gameplay che ci dà un'infarinatura generale su quello che dobbiamo aspettarci dal titolo horror di Frictional Games. L'azione nel trailer pubblicato ricorda molto il capitolo originale di Amnesia, con la giusta dose di oscurità, nemici nascosti e tanta, tantissima tensione. Secondo il direttore creativo di Frictional Thomas Grip, le piccole modifiche apportate al gioco avranno "molti vantaggi" per l'esperienza complessiva.Una cosa aggiunta nel gioco sarà la possibilità di utilizzare dei fiammiferi per fare luce, ma il loro uso dovrà essere comunque ponderato. Dice Grip: "Il giocatore sarà in grado di usare i fiammiferi per fare luce, ma possono anche scegliere di risparmiarli ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020)si è mostrato recentemente in unche ci dà un'infarinatura generale su quello che dobbiamo aspettarci dal titolo horror di Frictional Games. L'azione nel trailer pubblicato ricorda molto il capitolo originale di, con la giusta dose di oscurità, nemici nascosti e tanta, tantissima tensione. Secondo il direttore creativo di Frictional Thomas Grip, le piccole modifiche apportate al gioco avranno "molti vantaggi" per l'esperienza complessiva.Una cosa aggiunta nel gioco sarà la possibilità di utilizzare dei fiammiferi per fare luce, ma il loro uso dovrà essere comunque ponderato. Dice Grip: "Il giocatore sarà in grado di usare i fiammiferi per fare luce, ma possono anche scegliere di risparmiarli ...

