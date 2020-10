Ammazza di botte la moglie durante il matrimonio | credeva che stesse flirtando con uno degli ospiti

Leggi su tpi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Avevano appena celebrato il, mail banchetto la violenza del marito ha messo fine alla vita della giovane. Stepan Dolgikh, 33 anni, è stato arrestato perché sospettato di aver picchiato a morte laOksana Poludentseva, 36 anni, il giorno delle nozze nel villaggio siberiano di Prokudskoye. Pare che l’uomo si sia ingelosito di un altro ospite. I due si erano conosciuti mentre il 33enne era in carcere. L’uomo era stato condannato per omicidio, ma la donna ha deciso comunque di sposarlo. I due hanno fatto una cerimonia con diversi amici e poi una festa privata in casa, ma a quel punto il neosposo si sarebbe ingelosito di unoinvitati, ha accusato ladi avere un atteggiamento poco corretto e poi ha iniziato a ...