Allarme disastro ambientale in Russia: il mare diventa giallo e le spiagge vengono invase da animali marini morti [FOTO e VIDEO] (Di martedì 6 ottobre 2020) Nelle scorse ore un team di Greenpeace Russia si è recato nella penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente russo, per raccogliere testimonianze dirette dell'inquinamento del mare, ancora di origine ignota, che sta interessando la spiaggia di Khalaktyrsky e altre baie vicine e che si sta muovendo verso un sito UNESCO patrimonio dell'umanità. Le FOTO e i VIDEO raccolti dalla squadra di Greenpeace mostrano un inquinamento sotto forma di diversi plume (area marina interessata dalla contaminazione) di origine e provenienza ignota, uno dei quali si sta muovendo verso il sito UNESCO "Volcanoes of Kamchatka". Al momento gli attivisti sono riusciti ad ispezionare le baie a sud di Petropavlovsk-Kamchatsky. "Abbiamo osservato in vari punti una schiuma giallastra sulla ...

Il disastro ecologico della Kamchatka

Nella regione russa della Kamchatka, la situazione ambientale è sempre più drammatica, conferma Greenpeace. Lo spiaggiamento di centinaia di creature marine è dovuto, si sospetta, alla dispersione di ...

