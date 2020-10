Alitalia: De Micheli, 'nessuna novità, vediamo nelle prossime ore' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Non ci sono novità, vediamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni...". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, arrivando all'assemblea nazionale Confcooperative, risponde a chi le chiede novità sulla costituzione della Newco della compagnia di bandiera. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Non ci sono;,ore e nei prossimi giorni...". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, arrivando all'assemblea nazionale Confcooperative, risponde a chi le chiede; sulla costituzione della Newco della compagnia di bandiera.

