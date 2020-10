Alice Sabatini nuda nella vasca | la foto hot è da togliere il fiato

Leggi su chenews

(Di martedì 6 ottobre 2020)incanta tutti i follower su Instagram con la sua bellezza per niente volgare. Scopriamo insieme di chesi tratta.facebookSi torna a parlare di una delle reginette di bellezza italiane forse tra le più apprezzate, la giovane incanta i suoi fan con la nuovapubblicata da poco su Instagram in cui si mostra con un nudo integrale. E’ davvero una bellezza originale la sua che nonostante la sua giovane età proprio qualche mese fa, ha ammesso di essere entrata anche lei nel tunnel della depressione a causa dei problemi di testa che si è creata dopo la vittoria di Miss Italia. “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a ...