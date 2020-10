Alice Sabatini | la foto nell’idromassaggio accende la fantasia | «Madre natura | bellissima!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nel 2015ha vinto la 76ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata. La modella è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram dell’ex Miss è seguito da oltre 94 mila followers, i quali ogni giorno rimangono incantati dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa, l’influencer ha postato una suo scatto decisamente interessante. Lanell’idromassaggio dinon verrà dimenticata tanto facilmente dai suoi fan, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. L’assenza del costume da bagno non è passata inosservata allo sguardo dei suoi ammiratori. Leggi anche –>Instagram, ...