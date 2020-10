Alex Jayne | ‘Clouds’ ascolta il nuovo singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il pop alternativo arriva conche condivide il“Clouds” Guidato dalla voce eterea diche nuota in una piscina infinita di suoni sognanti, “Clouds” si trasforma in un’esperienza di ascolto che consuma tutto. Riff lunatici e situazioni di nostalgia creano un’atmosfera meravigliosamente cinematografica che contrasta l’ambientazione spoglia della traccia, enfatizzando il lirismo incredibilmente introspettivo di. Con queste parole l’artista parla del suobrano: “A volte mettiamo in discussione cose che prendono vita in una direzione diversa, ma col tempo potresti vederle sotto una nuova luce”. Con voci piene di sentimento e paesaggi ...