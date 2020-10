Alessandra Mussolini ricoverata in una clinica romana: brutto incidente a “Ballando” (Di martedì 6 ottobre 2020) Non bastavano le polemiche e le (pessime) uscite di Selvaggia Lucarelli. Ora arriva anche il ricovero in una clinica romana. Per Alessandra Mussolini, protagonista assoluta di Ballando con le Stelle, è un momento difficile. È caduta durante le prove della trasmissione. I medici hanno immediatamente valutato le sue condizioni di salute. La brutta caduta di Alessandra Mussolini A rivelare la notizia è il sito Dagospia. Spiega che proprio durante le prove del programma condotto da Milly Carlucci, Alessandra Mussolini ha fatto un brutto capitombolo mentre il suo compagno di ballo sul piccolo schermo, il cubano Maykel Fonts, la manteneva in aria. È caduta rovinosamente e ha sbattuto il viso sul pavimento. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Non bastavano le polemiche e le (pessime) uscite di Selvaggia Lucarelli. Ora arriva anche il ricovero in una. Per, protagonista assoluta di Ballando con le Stelle, è un momento difficile. È caduta durante le prove della trasmissione. I medici hanno immediatamente valutato le sue condizioni di salute. La brutta caduta diA rivelare la notizia è il sito Dagospia. Spiega che proprio durante le prove del programma condotto da Milly Carlucci,ha fatto uncapitombolo mentre il suo compagno di ballo sul piccolo schermo, il cubano Maykel Fonts, la manteneva in aria. È caduta rovinosamente e ha sbattuto il viso sul pavimento. ...

