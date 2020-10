Alessandra Mussolini prime dichiarazioni dopo l’incidente: a rischio Ballando? (Di martedì 6 ottobre 2020) Alessandra Mussolini ha reso le prime dichiarazioni dopo l’incidente avvenuto durante le prove di Ballando con le Stelle. A quanto pare l’ex onorevole ha ricevuto una gomitata dall’insegnante Maykel Fonts che l’ha costretta non solo ad andare in clinica ma anche al ricovero cosa che le ha impedito non solo di continuare le prove ma anche di partecipare ad alcuni programmi dove era attesa come ospite. Chiamata da Eleonora Daniele conduttrice di Storie Italiane Alessandra Mussolini ha rassicurato sulle sue condizioni affermando che non c’è stata nessuna frattura ma che la botta al naso è stata violenta e questo per il momento le impedisce di provare, il tutto potrebbe mettere a rischio la sua ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020)ha reso lel’incidente avvenuto durante le prove dicon le Stelle. A quanto pare l’ex onorevole ha ricevuto una gomitata dall’insegnante Maykel Fonts che l’ha costretta non solo ad andare in clinica ma anche al ricovero cosa che le ha impedito non solo di continuare le prove ma anche di partecipare ad alcuni programmi dove era attesa come ospite. Chiamata da Eleonora Daniele conduttrice di Storie Italianeha rassicurato sulle sue condizioni affermando che non c’è stata nessuna frattura ma che la botta al naso è stata violenta e questo per il momento le impedisce di provare, il tutto potrebbe mettere ala sua ...

gff10000 : @repubblica una volta era l'Alessandra Mussolini che avrebbe dovuto vergognarsi del nonno ... oggi invece è nonno B… - Ezio1970 : RT @DaliaDaliaanfo: Alessandra Mussolini cade a ballando con le stelle, colpendo con il volto il pavimento. Faccetta nera. Si scherza eh… - GiovanniGilda : @Ale_Mussolini_ come stai Alessandra ? - AgoraMagazLatin : Brutta caduta per Alessandra Mussolini, come sta - danilibra2018 : RT @DaliaDaliaanfo: Alessandra Mussolini cade a ballando con le stelle, colpendo con il volto il pavimento. Faccetta nera. Si scherza eh… -