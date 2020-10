Agroalimentare | sciopero di 4 ore indetto da Fai Cisl IrpiniaSannio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quattro ore didistribuite nell’arco della giornata, presidi ed assemblee davanti alle sedi provinciali di Confindustria: sono le iniziative che Fai, Flai-Cgil e Uila Uil metteranno in campo, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie vigenti, venerdì 9 ottobre nell’ambito delle manifestazioni unitarie nazionali per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore alimentare, ad oggi sottoscritto soltanto da tre delle tredici associazioni di categoria. (Unionfood, Assobirre e Ancit); all’appello mancano, sicuramente per motivi non riconducibili a tematiche negoziali, le associate a Federalimentare, Italmopa, Anicav, Assolzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Federvini, Mineracqua, Unionzucchero, Assocarni, che rappresentano la maggioranza ...