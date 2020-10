Agenzia Dogane e Monopoli, bando per 1.226 nuove assunzioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall'Agenzia Dogane e Monopoli per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile. In un video pubblicato du Facebook, l'Adm spiega che le nuove assunzioni riguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali. Attraverso il bando pubblico, l'Agenzia Dogane e Monopoli cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall'pernel settore economico, amministrativo e contabile. In un video pubblicato du Facebook, l'Adm spiega che leriguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali. Attraverso ilpubblico, l'cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise.

