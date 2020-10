Affitti brevi | salta la norma per salvare i centri storici Franceschini | “La ripresentiamo” Ma per inquilini e reti locali è insufficiente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Far scattare l’attività di impresa per chi affitta più di quattro case perperiodi, eliminando così il vantaggio fiscale della cedolare secca con aliquota al 21%. Era il paletto pensato dal governo per tutelare idelle città italiane. Che – al netto del Covid – con l’enorme aumento delle locazionidestinate al turismo, soprattutto attraverso la piattaforma Airbnb, stanno diventando invivibili per i residenti. Il provvedimento, inserito come emendamento al decreto Agosto dalla Commissione Bilancio del Senato, è stato però stralciato dalla presidenza di Palazzo Madama. “Quellaè sacrosanta e la ripresenteremo in manovra”, promette il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario ...