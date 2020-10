Affare Smalling, la Roma ha preparato il bonus per la vittoria della Champions! (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma - Nel comunicato pubblicato ieri dalla Roma, Chris Smalling è stato pagato quindici milioni di euro . C'è un bonus tuttavia che non è stato menzionato, forse perché ritenuto in questo momento ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020)- Nel comunicato pubblicato ieri dalla, Chrisè stato pagato quindici milioni di euro . C'è untuttavia che non è stato menzionato, forse perché ritenuto in questo momento ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling ???? l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, docum… - sportli26181512 : Affare Smalling, la #Roma ha preparato il bonus per la vittoria della Champions!: Al Manchester United andranno cin… - lo_ferrante64 : Per l’affare #Smalling voi giornalai , radiaroli e pseudo tifosi chiedete scusa a #Fienga . Incapaci che altro non siete. ???? - serieB123 : Atalanta, che affare: ceduto Traoré allo United per 40 milioni. Roma, la ricostruzione del giallo Smalling… - Beheryy72 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling ???? l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, documento o… -