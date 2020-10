Accordo sulle missioni spaziali tra Usa e Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) Accordo spaziale tra Italia e USA come lo ha desiderato da sempre l’Ambasciatore USA in Italia Lewis Eisemberg: Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, ha siglato il 25 Sertembre , di pomeriggio, a Palazzo Chigi un Accordo di cooperazione con gli Stati Uniti con l’Amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, in collegamento dagli USA. Attraverso questa firma i due Paesi sanciscono una cooperazione nell’ambito del percorso di esplorazione dello Spazio che, con il programma Artemis, porterà la prima donna e riporterà il prossimo uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte. “Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020)spaziale trae USA come lo ha desiderato da sempre l’Ambasciatore USA inLewis Eisemberg: Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, ha siglato il 25 Sertembre , di pomeriggio, a Palazzo Chigi undi cooperazione con gli Stati Uniti con l’Amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, in collegamento dagli USA. Attraverso questa firma i due Paesi sanciscono una cooperazione nell’ambito del percorso di esplorazione dello Spazio che, con il programma Artemis, porterà la prima donna e riporterà il prossimo uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte. “Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci ...

