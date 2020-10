A U&D, il toccante racconto di Nicola commuove persino Armando: “Pesavo 30 kg, sono stato 5 anni in ospedale” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 5 ottobre 2020 c’è stato un momento molto forte che ha visto Nicola protagonista. Il cavaliere nelle prime puntate non aveva dato una grande impressione ma ieri, ha provato a spiegare il perchè di tanti suoi errori ma anche il vero motivo per il quale molte cose raccontate dalle dame non corrispondono al vero. Nicola ha spiegato di aver avuto un bruttissimo incidente che lo ha tenuto 5 anni in ospedale. Non ha una relazione da tantissimi anni ma non solo, ha capito molto in quel drammatico periodo. Un racconto tanto forte quanto inaspettato quello che il cavaliere ha fatto nello studio di Canale 5. Così toccante che anche Armando, l’uomo che non deve chiedere mai, si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 5 ottobre 2020 c’èun momento molto forte che ha vistoprotagonista. Il cavaliere nelle prime puntate non aveva dato una grande impressione ma ieri, ha provato a spiegare il perchè di tanti suoi errori ma anche il vero motivo per il quale molte cose raccontate dalle dame non corrispondono al vero.ha spiegato di aver avuto un bruttissimo incidente che lo ha tenuto 5in ospedale. Non ha una relazione da tantissimima non solo, ha capito molto in quel drammatico periodo. Untanto forte quanto inaspettato quello che il cavaliere ha fatto nello studio di Canale 5. Cosìche anche, l’uomo che non deve chiedere mai, si è ...

ElettraLambo : Thats why i marry him u know...?????????? 2 metri e 7 di maschio non li trovi ovunque?? - Eurosport_IT : S U P E R M A R T I N A ?????? Trevisan ai quarti di finale del @rolandgarros!!! Bertens battuta in 2 set, la prima… - JeanGuyTalamoni : Un sustegnu fraternu à u Presidente Quim Torra, di pettu à sta malfatta di Madrid. #Sulidarità - rosanna_357 : @Capezzone @LorenzoCast89 Temo che auspicare l’allargamento dell’alleanza Lega-FdI ad un partito liberale e conserv… - Natalia54967926 : RT @a_saba78: Aisau, ‘u vecchiu, ‘a testa. Vitti ‘u picciridduzzu chi ci rriria, un cocciu ri focu. “E tu di runni spunti” spiau “cu si’ ?”… -

Ultime Notizie dalla rete : U&D toccante U.21; al via raduno azzurrini, tutti negativi al test Agenzia ANSA Tennis Tavolo: il sanremese Carlo Borella eletto nella Commissione Tecnica Agonistica E.T.T.U.

Carlo Borella figura di prestigio dello sport matuziano, insignito della Stella di Bronzo C.O.N.I. al merito sportivo nel 2009 e della Stella d’Argento C.O.N.I. al merito sportivo nel 2013 è Consiglie ...

ATLETICA, ERICA FORESI SFIORA IL PODIO AI TRICOLORI U.16

Sono state soprattutto le donne a esaltare la prova di squadra della rappresentativa abruzzese Cadetti (under 16) ai campionati italiani individuali e per Regioni della categoria, che si sono svolti a ...

Carlo Borella figura di prestigio dello sport matuziano, insignito della Stella di Bronzo C.O.N.I. al merito sportivo nel 2009 e della Stella d’Argento C.O.N.I. al merito sportivo nel 2013 è Consiglie ...Sono state soprattutto le donne a esaltare la prova di squadra della rappresentativa abruzzese Cadetti (under 16) ai campionati italiani individuali e per Regioni della categoria, che si sono svolti a ...