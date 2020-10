A San Siro si è giocata una partita storica, femminile (Di martedì 6 ottobre 2020) Ed era Milan-Juventus, ma per rendere la serie A femminile un campionato professionistico c'è ancora molto da fare, a partire dai compensi Leggi su ilpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Ed era Milan-Juventus, ma per rendere la serie Aun campionato professionistico c'è ancora molto da fare, a partire dai compensi

acmilan : ?? Who said trains can't fly? ?? @TheoHernandez's sky-rocketing performance earned him the @emirates MVP award for… - acmilan : ???? Anche le squadre femminili del Settore Giovanile rossonero a San Siro per questa serata storica #MilanJuve… - acmilan : San Siro attende le rossonere ??? #FollowTheRossonere #SempreMilan #MilanJuve - Agimegitalia : #Ippica, mercoledì 7 ottobre all’#ippodromo #Snai #SanSiro si apre la stagione degli ostacoli @SNAI_Official - __Ripper__ : Mi tocca confermare. @atm_informa non bastano messaggi audio in metropolitana, serve personale (o sistemi tipo torn… -