A Lenny Kravitz bastano questi 4 esercizi per avere un fisico così a 56 anni

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 ottobre 2020)è uno tra i grandi monumenti viventi della musica, una delle poche persone nella storia in grado di andare d'accordo con la sua ex e il nuovo partner a cui si accompagna, Jason Momoa, oltre a essere probabilmente l'unico essere umano sulla Terra che non è ingrassato durante la quarantena. Senza contare ilda invidia, a un'età in cui molti iniziano a inflaccidire. Stiamo parlando di un musicista di successo internazionale che è sulla breccia da 30, è il padre della nuova Catwoman, Zoe, grande amica naturalmente di Jason Momoa e, come se non bastasse, può permettersi di sfoggiare degli addominali perfetti a 56. Ci siamo tutti rassegnati all’idea di vedere cambiare il nostro corpo quando si raggiunge una ...