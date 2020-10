“500mila euro del Vaticano spesi in shopping”. Caso Angelo Becciu, spunta ‘la dama del cardinale’ (Di martedì 6 ottobre 2020) A Le Iene, il noto programma di Italia 1, si riaccendono i riflettori sul Caso del cardinale Angelo Becciu, costretto alle dimissioni da Papa Francesco per uno scandalo legato alla gestione dei soldi del Vaticano. “Siamo entrati in possesso di un documento esplosivo legato a questo Caso”, hanno annunciato Le Iene, che martedì 6 ottobre alle 21.10 manderanno in onda il servizio di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese. Dal documento risulterebbe che la Segreteria di Stato vaticana ha fatto partire 500mila euro destinate ad una società estera intestata a una donna che sarebbe legata da un rapporto fiduciario proprio a Becciu e che è stata già stata soprannominata ‘dama del cardinale’. Si tratterebbe di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) A Le Iene, il noto programma di Italia 1, si riaccendono i riflettori suldel cardinale, costretto alle dimissioni da Papa Francesco per uno scandalo legato alla gestione dei soldi del. “Siamo entrati in possesso di un documento esplosivo legato a questo”, hanno annunciato Le Iene, che martedì 6 ottobre alle 21.10 manderanno in onda il servizio di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese. Dal documento risulterebbe che la Segreteria di Stato vaticana ha fatto partire 500miladestinate ad una società estera intestata a una donna che sarebbe legata da un rapporto fiduciario proprio ae che è stata già stata soprannominata ‘del cardinale’. Si tratterebbe di ...

fattoquotidiano : Caso Angelo Becciu, ora spunta la “dama del cardinale”: 500mila euro dalle casse della Segreteria di Stato per acce… - Frances47226166 : RT @janavel7: Quando si dice 'opere di bene' Vaticano, Cecilia Marogna: «Non sono l’amante di Becciu La borsetta? Era per la moglie di un… - Carimbri : RT @janavel7: Quando si dice 'opere di bene' Vaticano, Cecilia Marogna: «Non sono l’amante di Becciu La borsetta? Era per la moglie di un… - MannarinoSimone : @RealHumanBeing8 Se dovessimo vincere la Champions sta sicuro che i 5 mln li tiriamo fuori noi tifosi dalla gioia!??… - angheran70 : Vaticano, Cecilia Marogna: 'Ho ricevuto 500mila euro per consulenze' -

Ultime Notizie dalla rete : “500mila euro Uragano Laura fa paura, 500mila evacuati negli Usa Affaritaliani.it