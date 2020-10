1492 studenti e 349 docenti contagiati | il covid nelle scuole

Leggi su chedonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) Crescono i casi difrae le preoccupazioni dei genitori che chiedono maggiori sicurezze. Vediamo in dettaglio. Purtroppo il rientro a scuola ha portato alla luce non poche difficoltà sulla gestione della pandemia in relazione agli istituti scolastici, più difficile di quanto si pensasse.Le preoccupazioni da parte dei genitori … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it