Zorzi sbotta contro gli autori e minaccia di lasciare il GF Vip | “Voglio parlare con l’avvocato Ecco cosa mi hanno detto in confessionale”

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Proprio come hail suo amico Claudio Sona, spesso Tommasoprima parla poi pensa e sarà per questo che nei giorni scorsi ha attaccato sia Alfonso Signorini che Pupo. Non contento ieri notte l’influencer hato ancheglidel programma, arrivando a dire che sono come “un dito nel c***”, costringendo la produzione ad abbassargli l’audio del microfono. Il ragazzo è stato chiamato in confessionale e una volta uscito ha fatto delle rivelazioni ai suoi coinquilini: “Michiamato in confessionale per dirmi che non posso dire che glidel GF sono un dito nel c**o. … Io oggi ho chiesto di poter andare via e loro miche sono al televoto e quindi ...