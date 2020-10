Zona rossa nel palermitano, a Villafrati 80 positivi al Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – C’è una nuova ‘zona rossa’ in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri, dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di oggi, lunedì 5 ottobre, “si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19 – spiegano dalla Regione – dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone”. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – C’è una nuova ‘zona rossa’ in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri, dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di oggi, lunedì 5 ottobre, “si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19 – spiegano dalla Regione – dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone”.

