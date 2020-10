ZeniMax Online al lavoro su un'enorme nuova IP tripla A (Di lunedì 5 ottobre 2020) ZeniMax Online condivide il suo nome con ZeniMax Media, la massiccia holding che Microsoft ha recentemente acquisito per ben 7,5 miliardi di dollari. Potreste ricordare ZeniMax Online soprattutto come lo studio che ha realizzato The Elder Scrolls Online.Ad ogni modo, da quando è stato inserito nella rete di studi di Microsoft, ZeniMax Online è stato impegnato nelle assunzioni. L'utente Twitter Klobrille sottolinea che il sito Web di ZeniMax Online ha un sacco di annunci di lavoro per creare un nuova ambiziosa IP tripla A.Si tratta di posizioni lavorative che riguardano l'intero sviluppo del gioco, da technical animators, character artists e senior VFX ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)condivide il suo nome conMedia, la massiccia holding che Microsoft ha recentemente acquisito per ben 7,5 miliardi di dollari. Potreste ricordaresoprattutto come lo studio che ha realizzato The Elder Scrolls.Ad ogni modo, da quando è stato inserito nella rete di studi di Microsoft,è stato impegnato nelle assunzioni. L'utente Twitter Klobrille sottolinea che il sito Web diha un sacco di annunci diper creare unambiziosa IPA.Si tratta di posizioni lavorative che riguardano l'intero sviluppo del gioco, da technical animators, character artists e senior VFX ...

Advertising

infoitscienza : Zenimax Online: nuovo gioco tripla A per il team Microsoft, dopo The Elder Scrolls Online - this_cool_boy_ : Xbox Series X e Zenimax: gli autori di Elder Scrolls Online su più giochi non annunciati! - Asgard_Hydra : Xbox Series X e Zenimax: gli autori di Elder Scrolls Online su più giochi non annunciati! - Asgard_Hydra : Zenimax Online: nuovo gioco tripla A per il team Microsoft, dopo The Elder Scrolls Online - GamingTalker : ZeniMax Online è al lavoro su un nuovo gioco tripla A che sarà una nuova IP, forse open-world… -