Wind e Tre: telefonate senza consenso, multa alle compagnie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurime telefonate nei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare le compagnie telefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di una multa milionaria emessa nei confronti di Wind Tre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurimenei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare letelefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di unamilionaria emessa nei confronti diTre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ...

