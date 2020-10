West Wing: Sterling K. Brown reciterà nella reunion della serie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il cast di West Wing sarà protagonista di un'attesa reunion in onda il 15 ottobre e Sterling K. Brown reciterà nell'evento con la parte di Leo. Il 15 ottobre debutterà l'attesa reunion della serie cult West Wing e tra gli attori impegnati nello speciale ci sarà anche Sterling K. Brown che avrà il ruolo di Leo McGarry. L'attore parteciperà quindi all'evento prodotto per HBO Max ideato per invitare i cittadini americani a votare. nella serie West Wing il ruolo di Leo McGarry era stato interpretato da John Spencer, attore apparso in 155 episodi della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il cast disarà protagonista di un'attesain onda il 15 ottobre eK.reciterà nell'evento con la parte di Leo. Il 15 ottobre debutterà l'attesaculte tra gli attori impegnati nello speciale ci sarà ancheK.che avrà il ruolo di Leo McGarry. L'attore parteciperà quindi all'evento prodotto per HBO Max ideato per invitare i cittadini americani a votare.il ruolo di Leo McGarry era stato interpretato da John Spencer, attore apparso in 155 episodi...

Il cast di West Wing sarà protagonista di un'attesa reunion in onda il 15 ottobre e Sterling K. Brown reciterà nell'evento con la parte di Leo. Il 15 ottobre debutterà l'attesa reunion della serie cul ...

Il cast di West Wing sarà protagonista di un'attesa reunion in onda il 15 ottobre e Sterling K. Brown reciterà nell'evento con la parte di Leo. Il 15 ottobre debutterà l'attesa reunion della serie cult West Wing e tra gli attori impegnati nello speciale ci sarà anche Sterling K. Brown che avrà il ruolo di Leo McGarry.