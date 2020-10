Wall Street in rally punta su stimoli Congresso USA (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con un’ottima performance e con gli operatori che scommettono sul miglioramento delle condizioni di salute di Donald Trump e sull’arrivo del tanto atteso piano di stimoli fiscali da parte del Congresso americano, a favore di imprese e famiglie. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un aumento dell’1,30%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.396 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,8%); come pure, in denaro l’S&P 100 (+1,43%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+1,87%), materiali (+1,87%) e informatica (+1,76%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+2,64%), ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – La borsa disi avvicina al traguardo di metà seduta con un’ottima performance e con gli operatori che scommettono sul miglioramento delle condizioni di salute di Donald Trump e sull’arrivo del tanto atteso piano difiscali da parte delamericano, a favore di imprese e famiglie. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un aumento dell’1,30%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.396 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,8%); come pure, in denaro l’S&P 100 (+1,43%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+1,87%), materiali (+1,87%) e informatica (+1,76%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+2,64%), ...

