Volturara Irpina, Manganaro: "Sono il sindaco di tutti, lavoriamo insieme per il bene della comunità" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVolturara Irpina (Av) – "Sarò il sindaco di tutti, lo sono già dal giorno della mia proclamazione. Lo ribadisco anche in occasione del primo consiglio comunale. Spero in una opposizione costruttiva, propositiva, ferma e anche rigorosa, ma comunque pronta a collaborare quando ci sarà di mezzo il bene superiore di Volturara. In tal caso, la porta dell'ufficio del sindaco sarà sempre aperta". E' quanto ha dichiarato il neo primo cittadino di Volturara Irpina, Nadia Manganaro, durante la prima seduta del consiglio comunale eletto lo scorso 21 aprile. La fascia tricolore, che succede a Marino Sarno, ha voluto dare alla ...

