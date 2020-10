Volley, A1 femminile: i risultati della 3a giornata (Di lunedì 5 ottobre 2020) La pallavolo femminile scende in campo per la terza giornata di campionato, sia per la Serie A1 che per entrambi i gironi della Serie A2; a differenza della Superlega maschile, le ragazze dovranno aspettare ancora una settimana prima di esordire nei classici turni infrasettimanali del mercoledì. Protagoniste e vincitrici nel terzo weekend sono l’Imoco nell’anticipo del sabato, poi Busto Arsizio, Novara, Casalmaggiore e Perugia. Scopriamo insieme i risultati della 3a giornata di Volley di Serie A1 femminile. Imoco Volley Conegliano – Photo Credit: Imoco Volley Official Twitter AccountLe partite della 3a giornata di A1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) La pallavoloscende in campo per la terzadi campionato, sia per la Serie A1 che per entrambi i gironiSerie A2; a differenzaSuperlega maschile, le ragazze dovranno aspettare ancora una settimana prima di esordire nei classici turni infrasettimanali del mercoledì. Protagoniste e vincitrici nel terzo weekend sono l’Imoco nell’anticipo del sabato, poi Busto Arsizio, Novara, Casalmaggiore e Perugia. Scopriamo insieme i3adidi Serie A1. ImocoConegliano – Photo Credit: ImocoOfficial Twitter AccountLe partite3adi A1 ...

