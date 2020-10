Vlahovic | il Parma mette nel mirino il talento della Fiorentina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Intrecci pazzeschi in questo ultimo giorno di calciomercato. Anche ilè pronto ad iscriversi nei “grandi colpi last minute” delle ultime, frenetiche, ore delle trattative di Serie A. Roberto Inglese, attaccante crociato, sarebbe entrato prepotentemente neldel Torino di Marco Giampaolo che vorrebbe acquisire un attaccante da alternare ad Andrea Belotti, bomber principe e capitano dei piemontesi. In caso di cessione dell’ex Napoli, gli emiliani andrebbero a bussare alla portaper chiedere ufficialmente Dusan, punta serba che attualmente non è una prima scelta di Beppe Iachini. (Getty Images)in caso di partenza di Inglese Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto ...