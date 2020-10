Via libera europea: olio Lucano nuovo Igp italiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) olio Lucano nuovo Igp italiano, Bellanova: “Meritato riconoscimento per la Basilicata. Certificazione IGP è un valore aggiunto” “Finalmente anche l’olio Lucano ottiene la certificazione IGP dall’Unione europea. Un riconoscimento assolutamente meritato per questo prodotto di altissima qualità e per gli oltre 12mila olivicoltori lucani che lo producono”. Così la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020)Igp, Bellanova: “Meritato riconoscimento per la Basilicata. Certificazione IGP è un valore aggiunto” “Finalmente anche l’ottiene la certificazione IGP dall’Unione. Un riconoscimento assolutamente meritato per questo prodotto di altissima qualità e per gli oltre 12mila olivicoltori lucani che lo producono”. Così la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova… L'articolo Corriere Nazionale.

