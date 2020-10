Via libera alla fusione Nexi-Sia: nasce il grande polo italiano dei pagamenti digitali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera alla fusione Nexi-Sia. nasce il grande polo italiano dei pagamenti digitali (controllato da Cassa depositi e prestiti). ROMA – La fusione tra Nexi e Sia è in via di definizione. Un matrimonio che sembra ormai fatto, con il nuovo grande polo italiano dei pagamenti digitali che è pronto a formarsi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il gruppo dovrebbe formarsi entro l’estate 2021. A Cassa Depositi e Prestiti (controlla Sia) andrà 25%. Mentre il 23% a Mercury, il veivolo che ha in mano Nexi. Per quanto riguarda ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via-Sia.ildei(controllato da Cassa depositi e prestiti). ROMA – Latrae Sia è in via di definizione. Un matrimonio che sembra ormai fatto, con il nuovodeiche è pronto a formarsi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il gruppo dovrebbe formarsi entro l’estate 2021. A Cassa Depositi e Prestiti (controlla Sia) andrà 25%. Mentre il 23% a Mercury, il veivolo che ha in mano. Per quanto riguarda ...

