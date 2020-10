Via libera al nuovo decreto Sicurezza: ampliato il sistema di accoglienza migranti, stop alle multe milionarie alle Ong e confermate le “norme Willy” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri della serata ha dato il via libera al nuovo decreto su Sicurezza e immigrazione che di fatto riscrive i decreti di Salvini approvati durante il Conte I e parte degli accordi Pd-M5s per governare da alleati nel Conte II. «I decreti propaganda/Salvini non ci sono più – ha twittato il segretario del Pd Nicola Zingaretti quando ancora non era trapelata l’ufficialità del via libera al decreto -. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista». October 5, 2020 Nel corso del vertice sono stati confermati i contenuti della bozza di decreto relativamente ai temi di “immigrazione, protezione internazionale e ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri della serata ha dato il viaalsue immigrazione che di fatto riscrive i decreti di Salvini approvati durante il Conte I e parte degli accordi Pd-M5s per governare daati nel Conte II. «I decreti propaganda/Salvini non ci sono più – ha twittato il segretario del Pd Nicola Zingaretti quando ancora non era trapelata l’ufficialità del viaal-. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista». October 5, 2020 Nel corso del vertice sono stati confermati i contenuti della bozza direlativamente ai temi di “immigrazione, protezione internazionale e ...

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su #sicurezza e #immigrazione che riscrive i decreti… - SkyTG24 : Sicurezza, via libera in Cdm al decreto che cancella quelli di Salvini - GruppoCDP : Via libera dal CdA di CDP all'operazione che porta alla fusione di #SIA e #Nexi. Nasce il campione dei… - iannetts70 : RT @pietroraffa: ??Per 110 giorni mi sono chiesto a che punto fossimo con l'abolizione dei #decretisicurezza di Salvini. Stasera il Consig… - BeppeGuffanti : Oggi i contagi sono bassi, venerdì saliranno e via libera a una conferenza stampa di conte che ci racconta l'ennesi… -