Verso il nuovo DPCM: cosa cambierà? (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'aumento dei contagi desta preoccupazione anche nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana è preoccupato per l'aumento dei contagi da Covid, lo ha ammesso lui stesso: inevitabile non farlo visto che stiamo raggiungendo quasi quota 3000 contagi al giorno. Leggi anche: Ipotesi Stato d'emergenza fino al 31 gennaio Ecco perché lunedì 5 ottobre ci sarà una riunione in cui il Consiglio dei Ministri determinerà le nuove misure da introdurre nel DPCM: per martedì è invece prevista una spiegazione ulteriore in Parlamento da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo le ultime indiscrezioni il documento dovrebbe essere pubblicato il 7 ottobre. Tra le restrizioni si parla di un coprifuoco e della chiusura anticipata di ...

