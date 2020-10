Vasto incendio in azienda di rifiuti nel Catanzarese: un Vigile del Fuoco ferito, domani scuole chiuse a Squillace [FOTO] (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un Vasto incendio ha avvolto, oggi pomeriggio, un’azienda che opera nel settore del recupero e trattamento di rifiuti, a Squillace, nel Catanzarese. Le fiamme si sono sviluppate in localita’ Fiasco Baldaia, dove sono intervenute squadre dei vigili del Fuoco del comando di Catanzaro. L’incendio, che ha interessato inizialmente un’area esterna, ha interessato balle di carta e scarti di altra natura. Il rogo ha poi coinvolto completamente il capannone (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Le squadre della sede centrale e distaccamento di Soverato impegnate a circoscrivere il rogo evitando il propagarsi verso alcune abitazioni. Le operazioni hanno riguardato lo smassamento dei materiali e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unha avvolto, oggi pomeriggio, un’che opera nel settore del recupero e trattamento di, a, nel. Le fiamme si sono sviluppate in localita’ Fiasco Baldaia, dove sono intervenute squadre dei vigili deldel comando di Catanzaro. L’, che ha interessato inizialmente un’area esterna, ha interessato balle di carta e scarti di altra natura. Il rogo ha poi coinvolto completamente il capannone (vedidella gallery scorrevole in alto). Le squadre della sede centrale e distaccamento di Soverato impegnate a circoscrivere il rogo evitando il propagarsi verso alcune abitazioni. Le operazioni hanno riguardato lo smassamento dei materiali e ...

