Vaccino influenzale | Assofarm | bene ordinanza Regione Lazio

Roma – "Scriviamo a nome delle oltre 1.600 Farmacie Comunali italiane che abbiamo l'onore di rappresentare e che, attraverso gli strumenti di comunicazione interna alla nostra Federazione, in questi ultimi giorni stanno esprimendo unanime entusiasmo per l'ordinanza della Regione Lazio che permette alle farmacie territoriali di dispensare il Vaccino antinfluenzale alla fascia di popoLazione in eta' compresa tra i 18 e i 59 anni". E' quanto si legge nella lettera di Assofarm al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nell'opinione di Assofarm "il Vostro provvedimento e' uno dei piu' importanti atti istituzionali che concretizza il potenziale ...

