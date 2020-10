Vaccino antinfluenzale, Regione Lombardia non trova le dosi: ecco perchè (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il botta e risposta tra vicesindaco di Milano e assessore Gallera sul Vaccino antinfluenzale, arriva un nuovo stop. La gara si rivela inutile con nessuna offerta valida: salta la maxi fornitura d’urgenza da 1,5 milioni di dosi a 10 euro l’una. Cinque gare a vuoto, riusciti solo quattro bandi. La Lombardia non trova le … L'articolo Vaccino antinfluenzale, Regione Lombardia non trova le dosi: ecco perchè proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il botta e risposta tra vicesindaco di Milano e assessore Gallera sul, arriva un nuovo stop. La gara si rivela inutile con nessuna offerta valida: salta la maxi fornitura d’urgenza da 1,5 milioni dia 10 euro l’una. Cinque gare a vuoto, riusciti solo quattro bandi. Lanonle … L'articolononleperchè proviene da www.meteoweek.com.

