Vaccino antinfluenzale, caos in Lombardia. Sala: “Ridicole le parole di Gallera”. La risposta: “Mi giudicherà la storia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La querelle sul Vaccino antinfluenzale tra Comune di Milano e Regione Lombardia non accenna a placarsi. Anzi, tra le due istituzioni c’è una vera e propria escalation della tensione. Dopo lo scontro verbale tra la vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, è entrato nella contesa anche il sindaco Beppe Sala, solitamente molto attento a mantenere buoni rapporti a livello istituzionale. Il primo cittadino di Milano questa volta ha scelto di colpire molto duramente l’assessore regionale, definendo “ridicole” le sue affermazioni (Leggi anche: Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI). Sala si riferisce al passaggio in cui Gallera ha bollato le critiche di Scavuzzo ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) La querelle sultra Comune di Milano e Regionenon accenna a placarsi. Anzi, tra le due istituzioni c’è una vera e propria escalation della tensione. Dopo lo scontro verbale tra la vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, è entrato nella contesa anche il sindaco Beppe, solitamente molto attento a mantenere buoni rapporti a livello istituzionale. Il primo cittadino di Milano questa volta ha scelto di colpire molto duramente l’assessore regionale, definendo “ridicole” le sue affermazioni (Leggi anche: Governo e Regioni promuovano una vaccinazionedi massa: la campagna di TPI).si riferisce al passaggio in cui Gallera ha bollato le critiche di Scavuzzo ...

WRicciardi : siamo a un bivio e dipende da noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavo… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - chetempochefa : 'Il vaccino antinfluenzale è fondamentale anche per una diagnosi precoce di covid.' @nzingaretti a #CTCF - V_Mannello : @Libero_official Ripeto: Ma come, il #coronavirus non attacca solo i politici #negazionisti ?? ?? Come avrà fatto ad… - BasicLifeSupp : Bambino Gesù. Sperimentato test per predire l’efficacia del vaccino antinfluenzale su bambini con Hiv -