Vaccini antinfluenzali, in Lombardia a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così la Regione paga i ritardi causati dai bandi sbagliati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è bastato un prezzo quasi doppio rispetto ai primi bandi e la promessa di un pagamento anticipato da 15 milioni di euro. La gara indetta a inizio settembre da Regione Lombardia per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale non è stata aggiudicata e così è venuta meno l’ultima chance per porre rimedio a una situazione che sembra sempre più disastrosa. Perché nella Regione più colpita dalla prima ondata di Covid-19, le strutture pubbliche non avranno un numero sufficiente di Vaccini da offrire gratis a tutte le persone a rischio cui l’antinfluenzale quest’anno è fortemente consigliata. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è bastato un prezzo quasi doppio rispetto ai primie la promessa di unmento anticipato da 15di euro. Laindetta a inizio settembre daper l’acquistodi 1,5didi vaccino antinfluenzale non è stata aggiudicata e così è venuta meno l’ultima chance per porre rimedio a una situazione che sembra sempre più disastrosa. Perché nellapiù colpita dalla prima ondata di Covid-19, le strutture pubbliche non avranno un numero sufficiente dida offrire gratis a tutte le persone a rischio cui l’antinfluenzale quest’anno è fortemente consigliata. Sono ...

