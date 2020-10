Vaccini antinfluenzali, Fontana: “Dosi sufficienti per categorie previste da legge”. E risponde a Beppe Sala: “Vuole fare campagna elettorale” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Le dosi di vaccino acquistate dalla regione Lombardia saranno sufficienti per coprire tutte le categorie previste dalla legge”. Queste le parole del governatore Attilio Fontana sul caso Vaccini mancanti in Lombardia che, a quanto si apprende, non andranno a medici e infermieri del settore privato perché “non di competenza della regione”. Stoccata anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala e a quelli che, a detta del presidente Fontana, “vogliono solo fare polemica in vista della campagna elettorale”. L'articolo Vaccini antinfluenzali, Fontana: “Dosi sufficienti per categorie previste da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Le dosi di vaccino acquistate dalla regione Lombardia sarannoper coprire tutte ledalla legge”. Queste le parole del governatore Attiliosul casomancanti in Lombardia che, a quanto si apprende, non andranno a medici e infermieri del settore privato perché “non di competenza della regione”. Stoccata anche al sindaco di Milano Giuseppee a quelli che, a detta del presidente, “vogliono solopolemica in vista dellaelettorale”. L'articolo: “Dosiperda ...

