Usa, si allarga il focolaio alla Casa Bianca: positiva anche la portavoce McEnany. I fedelissimi di Trump contagiati dal Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Kayleigh McEnany, la portavoce della Casa Bianca, è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa McEnany con una breve nota. «Dopo essere risultata negativa ogni giorno da giovedì, sono risultata positiva lunedì mattina», ha scritto la portavoce della Casa Bianca, specificando che nella lista delle persone con cui è entrata a stretto contatto di recente non rientrano giornalisti, producer o membri della stampa. October 5, 2020 McEnany ha poi voluto chiarire di non essere venuta a conoscenza della positività di Hope Hicks – la stretta collaboratrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa allarga Usa, si allarga ad agosto il deficit commerciale Wall Street Italia DJE Kapital, restano le tensioni tra Usa e Cina

Anche nel caso di una eventuale presidenza Biden negli Usa, le tensioni tra Pechino e Washington probabilmente permarranno. Tuttavia, in questo caso, il tono tra le parti potrebbe diventare più modera ...

Gli Usa rafforzano accordi militari con Tunisia e Marocco

Da circa dieci anni, in coincidenza con la funesta deposizione di Muammar Gheddafi, gli Stati Uniti hanno iniziato a tessere ...

