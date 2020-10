Open_gol : Usa, la portavoce della Casa Bianca è positiva al Coronavirus - BountyK27602455 : RT @ImolaOggi: Usa: positiva al covid anche la cognata di un'amica del fratello di un collaboratore del suocero del giardiniere che una vol… - fabioboss_g : RT @pirata_21: Usa, la portavoce della Casa Bianca è positiva al Coronavirus. Se no non faceva la portavoce. #Trump #COVID19 - ChiaMaSi : RT @ImolaOggi: Usa: positiva al covid anche la cognata di un'amica del fratello di un collaboratore del suocero del giardiniere che una vol… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Usa, positiva al Covid anche la portavoce della Casa Bianca #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Usa positiva

New York, 05 ott 19:25 - (Agenzia Nova) - Altri due membri dello staff dell’ufficio stampa della Casa Bianca sono risultati positivi al nuovo coronavirus, dopo l’addetta stampa Kayleigh McEnany. Si ...Palermo - Quindici nuovi positivi in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 128 nuovi casi Covid in Sicilia secondo il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 5 ottobre. Ad ...