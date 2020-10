Usa, bambino di 8 anni assiste all’omicidio della madre: “È stato papà” (Di lunedì 5 ottobre 2020) bambino di 8 anni assiste all’omicidio della madre commesso dal padre Un bambino di 8 anni ha assistito all’omicidio della madre e ha rivelato agli inquirenti il nome dell’assassino: suo padre Judson. La vicenda, avvenuta a New Albany, in Indiana negli Usa, risale al 2 agosto scorso quando Rebecca Hoover, 38enne madre di tre figli, è stata vista per l’ultima volta. Tre giorni dopo, il 5 agosto, la mamma della donna ha infatti denunciato la sua misteriosa scomparsa. Per giorni gli inquirenti hanno indagato sulla vicenda, tentando di rintracciare la 38enne, senza successo. La svolta è arrivata quando alcune settimane dopo, uno dei tre figli della ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)di 8all’omicidiocommesso dal padre Undi 8ha assistito all’omicidioe ha rivelato agli inquirenti il nome dell’assassino: suo padre Judson. La vicenda, avvenuta a New Albany, in Indiana negli Usa, risale al 2 agosto scorso quando Rebecca Hoover, 38ennedi tre figli, è stata vista per l’ultima volta. Tre giorni dopo, il 5 agosto, la mammadonna ha infatti denunciato la sua misteriosa scomparsa. Per giorni gli inquirenti hanno indagato sulla vicenda, tentando di rintracciare la 38enne, senza successo. La svolta è arrivata quando alcune settimane dopo, uno dei tre figli...

