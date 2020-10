Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso di nuovo insieme? Gli ultimi gesti di lui fanno sperare i fan della coppia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La coppia aveva dichiarato di essersi allontanata per un periodo di pausa. Ma l’ex tronista ha infiammato le speranze dei fan con alcuni gesti su Instagram. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso in pausa di riflessione Abbiamo conosciuto Giulio Raselli a Uomini e Donne due anni fa. Prima ha corteggiato Giulia Cavaglia, poi amareggiato per non essere stato scelto, ha deciso di fare il tentatore a Temptation Island, e poi è diventato tronista. Nel suo percorso ha conosciuto Giovanna Abate e Giulia D’Urso per poi scegliere quest’ultima ammettendo di essersi innamorato di lei. Dopo due settimane dalla ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laaveva dichiarato di essersi allontanata per un periodo di pausa. Ma l’ex tronista ha infiammato le speranze dei fan con alcunisu Instagram. Ecco che cosa è successoD’Urso in pausa di riflessione Abbiamo conosciutodue anni fa. Prima ha corteggiatoCavaglia, poi amareggiato per non essere stato scelto, ha deciso di fare il tentatore a Temptation Island, e poi è diventato tronista. Nel suo percorso ha conosciuto Giovanna Abate eD’Urso per poi scegliere quest’ultima ammettendo di essersi innamorato di lei. Dopo due settimane dalla ...

