Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 5 ottobre: Armando nella bufera, Nicola indeciso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over insieme. Le anticipazioni date dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Aurora chiuderà una conoscenza. Mentre continuerà il triangolo composto da Armando-Gianluca e Lucrezia, invece Nicola manderà via tre dame. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà tra poco sulla rete ammiraglia Mediaset. Aurora tronca, continua il triangolo amoroso Le ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over insieme. Ledate dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Aurora chiuderà una conoscenza. Mentre continuerà il triangolo composto da-Gianluca e Lucrezia, invecemanderà via tre dame. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà tra poco sulla rete ammiraglia Mediaset. Aurora tronca, continua il triangolo amoroso Le ...

